TOSCANA - DAZI USA, IRPET STIMA PERDITA DI 320 MILIONI

I dazi americani peseranno eccome sull’economia toscana. Irpet stima una perdita immediata di 320 milioni dopo l’accordo tra Unione Europea a Stati Uniti che fissa l’imposizione al 15 per cento. La soglia ha spinto l’Istituto regionale di programmazione economica a rivedere le proiezioni sull’export regionale e a tracciare una nuova mappa dei settori che subiranno i contraccolpi maggiori. La stangata potrebbe avere ripercussioni su chimica, farmaceutica, agroalimentare e sui comparti già in forte crisi come automotive e moda. Ad oggi, dice l’analisi, sono 63 le aziende toscane in buona salute ma che nel giro di appena un anno potrebbero trovarsi in passivo. Tra i primi settori a lanciare l’allarme è l’agroalimentare a partire dai big dei vitivinicolo particolarmente attivi sul mercato statunitense. Coldiretti chiede all’Europa di individuare compensazioni per assorbire la botta dei dazi che peserà di più su olio e vino che insieme fanno il 93 per cento delle esportazioni per un totale di un miliardo.