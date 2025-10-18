Economia

BARBERINO MUGELLO - FARMACEUTICA, MARCHESINI RADDOPPIA STABILIMENTO DI BARBERINO

Il farmaceutico si conferma volano di sviluppo anche per la Toscana. Oggi a Barberino di Mugello l’inaugurazione di un nuovo stabilimento per il confezionamento di medicinali che raddoppia gli spazi già esistenti

