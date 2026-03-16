FIRENZE - FERRAGAMO, UN 2025 TRA LUCI E OMBRE

Il periodo nero della moda si è fatto sentire anche sui grandi marchi del lusso. E la boccata di ossigeno registrata nella seconda parte del 2025 rischia di non avere seguito a causa del conflitto in Medio oriente che complica un contesto internazionale già poco ideale per la moda. La fiorentina Ferragamo chiude il 2025 con una riduzione, rispetto al 2024, del 5,7% dei ricavi che ammontano a 977 milioni. Il quadro dei conti ha risultati contrastanti. La seconda parte dell’anno vede un progressivo recupero delle vendite grazie alla crescita del canale di vendita diretta. Il margine lordo è al 68,1%, appena al di sotto del previsto al 68,2% e l’ebitda superiore del +2,3% rispetto alle stime, attestandosi a 165,7 milioni.

L’utile netto è ancora negativo, ma in netto miglioramento rispetto al 2024: 49 milioni di euro contro i 68 milioni dell’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta rimane solida e positiva per 144 milioni di euro, pur risentendo di investimenti per 46 milioni destinati principalmente al rinnovamento del network distributivo. Il cda ha approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. La parola passa all’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 23 aprile.