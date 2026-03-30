Firenze - Firenze fiera chiude il 2025 con 24,2 mln di fatturato

Buone notizie dai conti 2025 di Firenze Fiera. Il Consiglio di amministrazione dell’ente che gestisce i principali spazi fieristici del capoluogo toscano ha approvato l’ultimo bilancio d’esercizio che in sostanza registra qualche indicatore in calo rispetto all’ottimo 2024, ma che può comunque essere considerato in linea con i 12 mesi precedenti. Il fatturato infatti ammonta a 24,2 milioni di euro, mezzo milione in meno del 2024. L’utile netto è pari a 1,5 milioni di euro, contro i 2 milioni e 360 mila euro del 2024. Il costo del personale, rispetto al valore della produzione, si mantiene costante al 10%. e risultano

in linea con gli anni precedenti le fiere indirette, che segnano un fatturato di 7,7 milioni di euro mentre quelle dirette registrano un fatturato di 6,5 milioni di euro con un incremento del 15% rispetto all’esercizio precedente, trainato secondo Firenze Fiera dalla crescita di Didacta Italia e dall’andamento di Mida – Mostra Internazionale dell’Artigianato che, nel prossimo mese, dal 25 aprile al 3 maggio, festeggerà i suoi 90 anni. Il congressuale ha registrato un fatturato complessivo di 9,4 milioni di euro, con 114 eventi ospitati e la partecipazione di 65.200 delegati in totale.

“I risultati del 2025 confermano la solidità del percorso intrapreso e la validità delle scelte strategiche perseguite negli ultimi anni – dichiara il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini – “guardiamo al futuro con fiducia, pronti a sviluppare nuovi progetti sinergici che sappiano interpretare le evoluzioni del mercato e contribuire alla crescita economica e culturale del territorio e del Paese”. I tempi sono maturi per un salto di qualità: la società presto si doterà di un direttore commerciale, figura già prevista dal piano industriale.