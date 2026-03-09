FIRENZE - GUERRA IN IRAN, DE BORTOLI: “TUTTO DIPENDE DA DURATA”

Le variabili tempo e allargamento del conflitto sono elementi fondamentali per capire gli effetti sulla nostra economia, anche per Ferruccio De Bortoli, editorialista e già direttore del Corriere della Sera, protagonista stamani alla Camera di Commercio dello spazio “Colloqui dell’economia”. Sull’aumento dei costi energetici De Bortoli ricorda che si tratta di meccanismi di mercato contro cui l’intervento pubblico può poco o niente. L’unico modo per rendere l’Italia meno dipendente dall’estero e quindi meno vulnerabile, sul fronte energia è investire in nucleare come ha fatto la Francia o in fonti rinnovabili come ha fatto la Spagna. Rispetto all’Italia la prima ha costi energetici più bassi del 47%, la seconda del 42%