CAPANNORI - Il Gruppo Zucchetti entra in Sinergest: una partnership strategica che guarda al futuro

Redazione
Il primo gruppo italiano del software investe in una società lucchese riconoscendole alto profilo tecnologico, solidità e capacità di innovazione continua. Il gruppo Zucchetti entra nel capitale di Sinergest, azienda di Capannori attiva da oltre 25 anni nella progettazione di soluzioni avanzate per la gestione dei processi in ambito Qualità, Sicurezza, Ambiente, Supply Chain, Privacy e sostenibilità ambientale e impatto sociale. Una sinergia che unisce esperienza, innovazione e visione di lungo periodo per cogliere appieno le sfide attuali e future a cominciare dall’uso dell’intelligenza artificiale in campo produttivo.
Più semplicemente si uniscono due competenze complementari per costruire il futuro della trasformazione digitale delle imprese italiane.L’ingresso in Sinergest permetterà a Zucchetti di arricchire la propria offerta nel campo della di catena di approvvigionamento o più semplicemente supply chain e non solo, ampliando il perimetro di soluzioni per l’industria e per il mondo dei servizi.

