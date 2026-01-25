FIRENZE - IMPRESE ATTIVE, SALDO POSITIVO MA RISICATO A FIRENZE

Seppur di un mezzo punto percentuale, la provincia di Firenze chiude il 2025 con saldo positivo di aziende attive sul territorio: + 0,56%, pari a 574 aziende in più rispetto al 2024. E’ quanto emerge dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese della Camera di commercio. Nel 2025 sono state contate 5.585 nuove iscrizioni a fronte di 5.011 cessazioni. E’ vero che si tratta di numeri piccoli ma bisogna leggere il dato alla luce di un 2025 difficile e di un biennio nero per la moda che è un settore cardine dell’economia fiorentina e toscana. “La crescita, seppur modesta, del numero di imprese è un dato positivo e incoraggiante, soprattutto considerando che veniamo da nove trimestri con il segno meno della produzione manifatturiera e che il nostro è un territorio a forte presenza di piccole aziende della moda, un settore colpito in questi ultimi anni dalla crisi globale”, è il commento del presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti. “Guardiamo al 2026 con cauta fiducia perché negli ultimi mesi le difficoltà della moda sembrano in attenuazione, crescono il calzaturiero e la meccanica, vola il farmaceutico”.

Il numero delle aziende aumenta percentualmente in provincia di Firenze più che in Toscana (+0,43%). Interessante notare come, sempre con riferimento alla provincia di Firenze, salga in particolare il numero delle società di capitale (+2,58% nel 2025) mentre sono in calo le società di persone (-1,54%) e le individuali fanno registrare un +0,4%. “Anche questo è un dato da valutare in modo positivo – spiega il segretario generale della Camera di commercio di Firenze Giuseppe Salvini –. Indica la propensione delle imprese verso la crescita dimensionale e una maggiore strutturazione, segnale inequivocabile di come le aziende ricerchino modelli organizzativi più adeguati per competere meglio sui mercati del mondo. Ogni anno – aggiunge Salvini – circa 100.000 pratiche societarie sono gestite dal Registro imprese della Camera di commercio di Firenze e da questa mole di aditi si evince come sia in notevole crescita il numero delle aziende di capitali”.