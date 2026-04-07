Economia

Toscana - Investimenti in zone di guerra, Regione concede deroghe

Redazione
Redazione
LIVE

La Regione tende la mano alle imprese che lavorano nelle aree coinvolte in conflitti, con particolare attenzione al Medio Oriente, al Golfo Persico e al Golfo di Aden. La giunta toscana ha appena approvato alcune deroghe ai criteri di assegnazione dei fondi del bando internazionalizzazione varato nel 2025 per incentivare la realizzazione di progetti di micro, piccole e medie imprese toscane del manifatturiero, del turismo e del commercio in Paesi extra UE. Un bando che ha visto la partecipazione di ben 500 imprese, tanto da determinarne la chiusura in anticipo e l’esaurimento della dotazione finanziaria, 9,5 milioni di euro. “Alla luce dell’attuale contesto internazionale – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico Leonardo Marras – queste misure puntano a garantire la massima flessibilità per tutelare investimenti in atto o che stanno per essere avviati, ma anche a salvaguardare sicurezza e incolumità del personale”. Le deroghe sono rivolte alle imprese che stanno realizzando progetti in aree coinvolte in conflitti e prevedono la possibilità di modificare mercato di destinazione e servizi previsti dal progetto, concedere una proroga di tre mesi per la conclusione e rendicontazione oppure rinunciare all’agevolazione, trascorsi 90 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione, senza però obbligo di restituire il rimborso forfetario previsto dal bando stesso.

Articoli correlati

FIRENZE - Stop ai “finti” artigiani: la legge...

FIRENZE - Plures, bilancio 2025 certifica modello industriale

Firenze - LuisaviaRoma, il futuro appeso a un...

PISTOIA - TURISMO, CRESCONO ARRIVI E PRESENZE NELL’AMBITO...

Firenze - Firenze fiera chiude il 2025 con...

TOSCANA - ARTIGIANATO MANIFATTURIERO, PERSI 3MILA LAVORATORI IN...

FIRENZE - IMPORT EXPORT 2025, E’ IL FARMACEUTICO...

FIRENZE - CONCORDATO LUISA VIA ROMA, 300 LAVORATORI...

MASSA CARRARA - CRESCE L’EXPORT PER LA MECCANICA,...

TOSCANA - BANCO FIORENTINO PRIMA BANCA TOSCANA PER...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia