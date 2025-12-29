Economia

TOSCANA - IRPET, ECONOMIA TOSCANA IN FRENATA NEL 2025

Redazione
E’ in chiaro scuro il bilancio che Irpet fa dell’economia toscana nel 2025. I dati del III trimestre ci indicano una frenata generale e marcate differenze territoriali, pur conservando ancora molti segni positivi.
L’occupazione continua a crescere, ma con aumenti più contenuti: gli addetti dipendenti aumentano ancora (+1,6%), ma meno rispetto al 2024, con un contributo positivo del tempo indeterminato e una marcata debolezza del Made in Italy, soprattutto nei comparti moda che continuano a perdere dipendenti. Di conseguenza si allargano i divari territoriali: tengono le aree con specializzazioni in cantieristica, meccanica e farmaceutica, mentre risultano più in difficoltà i territori a forte concentrazione di produzioni del tessile-abbigliamento.
Le esportazioni regionali crescono in modo eccezionale (+25,5%), grazie però al contributo di pochi settori trainanti, in primis la farmaceutica. Aspetti che accentuano dinamiche provinciali molto polarizzate.
Il turismo, dopo il recupero post-pandemico del 2024, entra invece in una fase di rallentamento, penalizzato dal calo della domanda interna ed europea; resistono meglio le città d’arte e crescono le destinazioni montane, mentre le aree costiere risultano più fragili, fortemente esposte alla concorrenza di destinazioni balneari a più basso costo, nazionali o estere.

