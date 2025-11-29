FIRENZE - LAVORO, A NOVEMBRE LIEVE FRENATA. GIU’ IL POTERE DI ACQUISTO

Novemila nuove assunzioni potenziali a novembre 2025 nel settore privato della metrocittà fiorentina e 25.650 nel trimestre novembre 2025 – gennaio 2026. Sono gli ultimi dati sul mercato del lavoro rilevati dal sistema informativo Excelsior e rielaborati dal Centro studi della Camera di commercio di Firenze. I numeri confermano una graduale decelerazione delle assunzioni, che a novembre si attesta su -3% e che si deve – secondo gli esperti – anche alla “fisiologica tendenza alla chiusura delle divergenze tra domanda e offerta”. Mentre in estate vince il tempo determinato, l’autunno porta una risalita dell’indeterminato Su cui “incide l’espansione dell’occupazione nella fascia over 50”. Si registra “l’interesse delle imprese a mantenere i lavoratori più anziani e più esperti, temendo di avere difficoltà nelle loro sostituzione con lavoratori più giovani e di perdere competenze strategiche”. Tra le figure professionali più difficili da trovare ci sono operai specializzati del tessile e dell’abbigliamento, tra quelle più richieste addetti alle ristorazione e addetti alle vendite.

Lo studio conferma la diminuzione del potere di acquisto dei lavoratori anche nell’area metropolitana fiorentina. Tra il 2019 e il 2024 le retribuzioni dei dipendenti sono cresciute dell’8,5% mentre i prezzi al consumo sono saliti del 17,5%. A livello regionale il gap è addirittura più ampio: le retribuzioni sono cresciute dell’8,1% e i prezzi al consumo del 17,9%. Significa che le retribuzioni medie lorde in termini reali sono retrocesse di circa 9-10 punti percentuali”.

Numeri che guidano azioni correttive. Ad esempio per ridurre le difficoltà di accesso al lavoro dei più giovani e per il perdurare del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. La strada è quella della formazione e dell’orientamento. Ecco dunque una nuova edizione potenziata di ‘Orientarsi al futuro’, il progetto gratuito di informazione sulla creazione di impresa, sulle professioni e sul lavoro offerto alle scuole secondarie superiori del territorio in collaborazione con l’Ufficio didattico regionale.