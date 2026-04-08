Toscana - Nel 2025 occupazione toscana in frenata

Nel 2025 la congiuntura occupazionale toscana ha registrato meno assunzioni che hanno frenato la crescita dell’occupazione dipendente. E’ quanto emerge dall’Osservatorio regionale del Mercato del lavoro di Irpet. I numeri. Lo scorso anno gli avviamenti si sono ridotti di circa 22mila unità rispetto al 2024 (-2,5%). Di conseguenza si è registrato un rallentamento della crescita dell’occupazione dipendente: le variazioni sono andate progressivamente diminuendo da trimestre a trimestre, dal +2% del primo all’1,2% del quarto per un totale medio annuale del + 1,7%. Stanno sotto questo dato quasi tutti i sistemi a specializzazione manifatturiera, soprattutto quelle legate alla moda che sono in contrazione. Sopra la media invece, farmaceutica, mezzi di trasporto, meccanica e i servizi turistici. È proseguita la crescita del lavoro stabile, +2,5% sull’anno precedente: al suo interno aumentano gli indeterminati, mentre calano gli apprendisti; i dipendenti a termine risultano in diminuzione (-1,9%). L’indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro segnala un rallentamento dell’occupazione complessiva. Nel quarto trimestre 2025 gli occupati scendono dello 0,4% e il tasso di occupazione dello 0,3% (69,6%). Sale dello stesso passo quello di disoccupazione, è al 4,3%. Il rapporto Irpet esamina anche il ricorso alla cassa integrazione che non solo tra il 2022 e il 2025 ha aumentato i volumi ma anche visto cambiare le causali. Nel 2024 la crescita della cassa integrazione ordinaria era più legata a rallentamenti produttivi e shock congiunturali, nel 2025 si rafforza invece il peso della componente straordinaria, trainata dall’aumento delle ore autorizzate per riorganizzazione o crisi. Siamo di fronte quindi a criticità di carattere più strutturale, riflesso dello stato di salute dell’economia reale.