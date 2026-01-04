TOSCANA - PIL A RILENTO: ATTESA CRESCITA SOTTO LA MEDIA NAZIONALE

Crescerà ma meno della previsione nazionale. E’ la stima del centro studi della Cgia di Mestre sul Pil toscano dato in crescita dello 0,62 per cento contro un’attesa dello 0,66 per cento su scala nazionale. Un dato che colloca la regione al dodicesimo posto in termini di crescita. Lo studio della Cgia, nel 2025, stima una crescita reale del Pil in Toscana dello 0,53 per cento sull’anno precedente, mentre la variazione a sei anni – 2019-2025 – è dell’1,67 per cento, molto al di sotto della media italiana che supera il 6 per cento. La nuova locomotiva del Paese è l’Emilia Romagna il cui Pil secondo gli esperti crescerà dello 0,86 per cento.

Tra le 107 province, serve scendere fino alla 25esima posizione per trovare la prima provincia toscana: è Firenze con una previsione al 2026 di +0,75 per cento,con il 2025 attestato a una crescita di poco superiore a un punto percentuale ma con campo negativo negli ultimi sei anni addirittura di quasi il 3 per cento . A seguire Massa al 37esimo posto, poi Livorno al 41esimo, e Pisa al 52esimo. Batte la fiacca Prato che deve accontentarsi del 67esimo posto con un’attesa di crescita del Pil di mezzo punto percentuale. Tutte le altre province toscane sono ancora più in basso fino all’ultima che è Pistoia in 77esima posizione.