TOSCANA - PNRR, GOL E FORMAZIONE, LA STORIA DI 2 LAVORATRICI

Il Pnrr ha finanziato la riforma delle politiche attive del lavoro con il programma Gol, acronimo di garanzia di occupabilità dei lavoratori, 5 percorsi per formare, riqualificare, aggiornare, integrare o ricollocare. Secondo gli ultimi monitoraggi Nazionali, la Toscana è tra le migliori regioni d’Italia per attuazione. I beneficiari trattati con almeno una politica attiva sono quasi 243.000, pari al 90% a fronte di una media nazionale del 67%; quelli formati sono oltre 58mila con un tasso di raggiungimento del

target pari al 107% contro una media nazionale del 71%. Gli occupati sono il 51%mentre la media nazionale si ferma al 42%. Dietro questi numeri si nascondono storie di rinascita, di indipendenza, di dignità. Ve ne raccontiamo due. Lei è

Rosa Belato, 48 anni, grazie ai corsi e allo stage in un’azienda di produzione software di Livorno, ha aggiornato le sue conoscenze informatiche in campo contabile. E’ seguito un tirocinio extracurriculare e ora è assunta a tempo indeterminato.

Ci spostiamo a Prato. Sahili Quinones Ferriol ha 44 anni e una laurea in Economia conseguita a Cuba. Dopo aver cresciuto i suoi due figli ha deciso di rimettersi in gioco seguendo la sua passione per le materie sanitarie. Dopo 700 ore di corso e uno stage, è diventata assistente di studio odontoiatrico e oggi lavora per una nota azienda che ha sedi in Toscana e in Liguria. A indirizzarla verso il centro per l’impiego la madre, soddisfatta del percorso seguito. INT

Un servizio che piace anche alle aziende