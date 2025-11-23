TOSCANA - PUNTO DIGITALE FACILE, OBIETTIVO PNRR CENTRATO

Punta a colmare il gap tecnologico dei cittadini il servizio Digitale facile attivato in 169 centri toscani dalla Regione grazie ai fondi Pnrr. Qui siamo a Rufina, comune con poco più di 7mila abitanti nella Val di Sieve. Il servizio è partito all’inizio del 2024 e a un mese dalla fine, con 660 servizi su 460 accessi, ha quasi raggiunto l’obiettivo Pnrr di arrivare a 705 servizi e 500 accessi. I maggiori fruitori sono gli over 65 e i cittadini di origine straniera. La modalità organizzativa dello sportello prevede il coinvolgimento delle realtà locali – in questo caso la Misericordia – e una presenza capillare sul territorio.