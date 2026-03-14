FIRENZE - TOSCANA AEROPORTI, CRESCITA UTILE E PASSEGGERI

Il cda di Toscana Aeroporti ha approvato il bilancio 2025 che vede una crescita dei ricavi del 6,4% sfiorando i 116 milioni di euro. Stesso aumento per l’Ebit che ammonta a 32,7 milioni di euro mentre l’Ebitda scende dello 0,6% ed è pari a 45,9 milioni. L’utile ante imposte è di 24,5 milioni (-2,8%) mentre l’utile netto di gruppo è di 16,1 milioni (-5,8%). All’assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile, il cda propone un dividendo di 0,376 per un ammontare massimo complessivo di 7 milioni di euro.

Tra i risultati 2025 viene inoltre evidenziato un traffico passeggeri record per il Sistema aeroportuale toscano con 9,8 milioni di viaggiatori (+8,4%), superiore alla media del sistema aeroportuale italiano (+5%). Massimi storici raggiunti sia dall’aeroporto di Pisa (6,0 milioni di passeggeri; +7,8%) sia dall’aeroporto di Firenze (3,8 milioni; +9,4%).

Gli investimenti 2025 registrano un incremento di quasi il 70% e superano i 30 milioni di euro. Sono concentrati sopratTutto nell’ampliamento del terminal dello scalo di Pisa e nell’avanzamento del Master Plan di Firenze per la realizzazione della nuova pista. L’indebitamento finanziario netto è sostanzialmente stabile a 73,3 milioni nonostante il forte incremento degli investimenti e la distribuzione dei dividendi. In miglioramento il rapporto Debt/Equity che scende da 0,63 a 0,59 al 31 dicembre 2025. Buoni anche i numeri dell’inizio 2026. Nel primo bimestre è stata superata per la prima volta la soglia del milione di passeggeri con crescita del +5,7% sullo stesso periodo del 2025.