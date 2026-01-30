Economia

FIRENZE - VENDITE ONLINE, IMPRESE TOSCANE IN NETTO RITARDO

Redazione
I consumatori toscani acquistano online più della media italiana, oltre il 69% di chi ha più di 14 anni, ma poche imprese toscane colgono questa opportunità: nel 2024 solo il 16,2% delle aziende con almeno 10 addetti contro il 20,4% nazionale e il 24% europeo. Cna Firenze prova a invertire la rotta con una giornata operativa dedicata al tema per aiutare gli iscritti a capire come muoversi.
L’ostacolo principale riguarda la capacità delle piccole imprese di strutturare questo tipo di percorsi con costi sostenibili. I dati regionali sull’e-commerce ci dicono che le imprese toscane che vendono online operano per oltre l’80% con siti e app propri ma è significativo il ricorso ai marketplace, quasi il 68%. La clientela è in prevalenza italiana. Oltre l’88% vende ai privati e il 70% ad altre imprese e alla pubblica amministrazione. Si acquista soprattutto alimentare, abbigliamento e articoli sportivi, servizi finanziari, prodotti tecnologici. In sostanza il terreno è fertile per far crescere e sbocciare nuovi canali di vendita. L’importante è non improvvisare.

