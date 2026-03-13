PISTOIA - VIVAISMO RISORSA D’EUROPA, SUMMIT A PISTOIA

Dai dazi internazionali alla guerra in Medio Oriente, fino all’instabilità dei mercati e ai rincari energetici. Per il florovivaismo pistoiese — cuore pulsante dell’export locale — la stabilità sembra un traguardo ancora lontano. Delle sfide globali che minacciano il settore si è discusso oggi al Centro Congressi di Villa Cappugi, a Pistoia, durante il convegno “Il vivaismo risorsa dell’Europa”. L’evento, promosso dal gruppo ECR al Parlamento Europeo, ha visto il confronto tra istituzioni e produttori alla presenza, tra gli altri, dell’eurodeputato Francesco Torselli e del Sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra.