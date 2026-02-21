PISTOIA - COMUNALI PISTOIA: CELESTI UFFICIALIZZA CANDIDATURA A SINDACO

Anna Maria Celesti, attuale sindaco facente funzioni di Pistoia ed esponente di Forza Italia, ha ufficializzato stamani la propria candidatura a primo cittadino per la coalizione di centrodestra. Nel corso di una conferenza stampa affollata dai vertici locali e regionali della coalizione, Celesti ha tracciato le linee guida del suo programma, all’insegna della continuità e del pragmatismo. “Il mio primo impegno – ha affermato Celesti – sarà quello di mettere a disposizione della città la mia esperienza e competenza affinché il Palazzo comunale resti un luogo aperto e un punto di riferimento per tutti i cittadini. Il primo passo sarà riconfermare la mia disponibilità verso i problemi quotidiani della comunità: penso alla cura dei dettagli, dalle buche nelle strade ai marciapiedi dissestati fino all’illuminazione pubblica. Risolvere ciò che assilla il cittadino ogni giorno è la nostra priorità”. Un passaggio cruciale della conferenza ha riguardato le grandi opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Abbiamo cantieri strategici in corso: alcuni termineranno entro il 30 giugno 2026, altri a fine anno e i restanti proseguiranno fino alla primavera del 2027”, ha spiegato la candidata. “Una volta completati questi lavori, Pistoia cambierà definitivamente volto”. L’annuncio politico di maggior rilievo riguarda la composizione della squadra: Gabriele Sgueglia (FdI), indicato nelle scorse settimane come possibile candidato, sarà il vicesindaco in caso di vittoria. “Gabriele non ha fatto un passo indietro, ma un passo di fianco”, ha sottolineato Celesti, lodandone il senso di responsabilità e l’appartenenza alla coalizione. “Il ‘passo di lato’, come lo definisce Anna Maria, l’ho fatto volentieri per la persona che ritengo più valida per guidare Pistoia”, ha commentato Sgueglia. “Dopo anni trascorsi a seguire passo dopo passo il lavoro di Alessandro Tomasi, sono pronto a svolgere il ruolo di ‘gregario’ per Anna Maria Celesti, con il sostegno compatto di tutta la nostra squadra”.