Politica

PISTOIA - PD: STEFANIA NESI CANDIDATA A SINDACO DI PISTOIA

Patrizio Ceccarelli
Svolta improvvisa nel Partito Democratico di Pistoia: l’assemblea comunale riunita a Santomato ha rotto gli indugi indicando Stefania Nesi come candidata unitaria per la corsa a Palazzo di Giano. Il nome della 53enne, insegnante e consigliera comunale, è emerso grazie a un documento sottoscritto da 39 membri della maggioranza, superando le ipotesi Giovanni Capecchi e Simona Laing. Una mossa che di fatto “congela” il percorso verso le primarie di coalizione, portando al tavolo del centrosinistra un profilo unico per tentare la riconquista della città dopo l’era Tomasi.

