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PISTOIA - PRIMARIE CENTROSINISTRA: NESI, ECCO IL “PATTO PER PISTOIA”

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Entra nel vivo la corsa alle primarie del centrosinistra a Pistoia. Questa mattina il Parco di Montuliveto si è riempito di sostenitori per il debutto ufficiale di Stefania Nesi. La candidata dem, che sfiderà Giovanni Capecchi per la guida della coalizione in vista delle comunali del 24 e 25 maggio, ha scelto il cuore verde della città per presentare il suo “Patto per Pistoia”. Un bagno di folla che ha visto la partecipazione anche di diversi sindaci della provincia, a testimoniare il peso politico della sfida. La candidata dem i ha tracciato le linee guida del suo programma: ascolto, innovazione e un nuovo legame tra amministrazione e cittadini.

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