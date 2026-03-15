PISTOIA - PRIMARIE CENTROSINISTRA: NESI, ECCO IL “PATTO PER PISTOIA”

Entra nel vivo la corsa alle primarie del centrosinistra a Pistoia. Questa mattina il Parco di Montuliveto si è riempito di sostenitori per il debutto ufficiale di Stefania Nesi. La candidata dem, che sfiderà Giovanni Capecchi per la guida della coalizione in vista delle comunali del 24 e 25 maggio, ha scelto il cuore verde della città per presentare il suo “Patto per Pistoia”. Un bagno di folla che ha visto la partecipazione anche di diversi sindaci della provincia, a testimoniare il peso politico della sfida. La candidata dem i ha tracciato le linee guida del suo programma: ascolto, innovazione e un nuovo legame tra amministrazione e cittadini.