TOSCANA - 173 MILIONI DI EURO PER LA RICERCA AGLI ATENEI TOSCANI

Quasi 180 milioni di euro arriveranno alle università Toscane per la ricerca. Sono fondi finanziati dal programma Horizon Europe nell’Unione Europea messi a disposizione per la ricerca e l’innovazione. A partire da una dotazione complessiva di 93,5 miliardi di euro, infatti, Bruxelles sostiene le università del vecchio continente attraverso 400 progetti presentati presi in esame. Tra questi, anche quelli di tre atenei toscani: Firenze Pisa e Siena.

Questi fondi sostengono ricerche d’eccellenza, mobilità dei ricercatori, innovazione tecnologica e iniziative interdisciplinari, con un impatto diretto sulla competitività delle istituzioni accademiche toscane e sulla loro capacità di attrarre talenti. Allo stesso tempo, la Commissione Europea ha già proposto un ulteriore rafforzamento del budget per il periodo 2028-2034, con l’obiettivo di raddoppiare le risorse dedicate alla ricerca e all’innovazione, aprendo nuove prospettive per il futuro delle università della regione.