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MASSA (MS) - L’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni, Massa in lutto

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Giacomo Bongiorni vide “dei ragazzi comportarsi male e ha detto loro qualcosa”, “l’aggressione sviluppata da un giusto richiamo per una bottiglia di vetro rotta è degenerata! Potrei dire molte cose. Ne dico una sola, per prima: Giacomo ha fatto una cosa giusta. E questa Chiesa è qui anche per raccogliere la sua voce, il suo richiamo”. Così il vescovo Mario Vaccari, ai funerali del 47enne ucciso la scorsa settimana dopo essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi in piazza Felice Palma. “Alla famiglia dico siete stati raggiunti da qualcosa di ingiusto” e al figlio 11enne “che ha tenuto la mano di suo padre e gli chiedeva di alzarsi voglio dire: ‘Tuo padre era un uomo buono. Quello che ha fatto era giusto. Portalo con te'”. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro di Giacomo Bongiorni dalla Cattedrale di Massa. La bara è stata portata a spalla all’esterno del Duomo dove c’erano migliaia di persone, oltre duemila tra la chiesa e la piazza. Alla fine della funzione, all’esterno della chiesa, è stata letta una lettera scritta dalla zia che ricordava la bontà di Bongiorni. In piazza risuonavano le note delle canzoni Sempre e per sempre di Francesco De Gregori e poi …Stupendo di Vasco Rossi. Gli amici del 47enne indossavano una t-shirt bianca con sopra il volto di Bongiorni. Sulla bara oltre a un cuscino di fiori bianchi anche alcune sciarpe della Fiorentina-

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