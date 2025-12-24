Attualità

Firenze - 50anni per l’olio del Gallo Nero

Milko Chilleri
Milko Chilleri
Il Consorzio dell’Olio Chianti Classico celebra il suo cinquantesimo anniversario con l’inaugurazione di un evento speciale dedicato alla sua storia e alla sua eccellenza.

È il verde a dominare la scena all’interno di uno dei teatri più prestigiosi di Firenze, il Niccolini, nella serata che celebra i 50 anni del primo consorzio dell’olio italiano: quello del Chianti Classico. “Novo” inaugura la prima edizione di un appuntamento che, dal 2026, si arricchirà ogni anno di momenti formativi e occasioni di confronto con i produttori, pensati per operatori, stampa e pubblico finale, con l’obiettivo di celebrare e diffondere la cultura di uno dei prodotti simbolo della nostra regione: l’olio extravergine.

Al centro della serata, gli oli della stagione 2025 hanno dialogato con la cucina dello chef Andrea Perini, insignito del titolo di primo ambasciatore dell’Olio Chianti Classico. In chiusura, un riconoscimento è stato consegnato ai familiari dei sette soci fondatori del Consorzio, che oggi riunisce oltre 200 produttori e più di 3.000 ettari di oliveti: una produzione di nicchia, certo, ma capace di esprimere un alto livello qualitativo.

