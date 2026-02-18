PRATO - ABITI SENZA SCARTI DI STOFFA AI CORSI MITA

Questo vestito è stato realizzato senza produrre alcun scarto di lavorazione. Come? Tecniche di cucito e confezionamento che non prevedono l’uso delle forbici e che danno largo spazio alla creatività. Ad esempio trasformando una giacca in un vestito in cui le maniche diventano tasche. Il workshop di una settimana con Lucas Krob, massimo esperto di questa tecnica, è un ulteriore arricchimento formativo per i 45 studenti del Mita Academy percorso modelleria e prototipia e per i 20 del corso di laurea in Fashion design dell’Università di Firenze, riuniti negli spazi messi a disposizione da Beste Lab a Prato. Sotto la supervisione delle docenti Isabella Cacciatore e Maria Paola Agnani, i ragazzi si sono messi alla prova utilizzando i tessuti d’arredamento messi a disposizione dall’azienda Alessandro Bini di Montespertoli, sensibile ai progetti sui giovani e sull’economia circolare, perché tutto deve essere recuperato.

5 dei 15 modelli andranno in mostra alla Milano Design week che si terrà a fine aprile. Frutto dell’intreccio di precedenti collaborazioni e ricerche, il workshop, come anche altri laboratori, è la dimostrazione che Università e scuole post diploma non sono in concorrenza fra di loro.