FIRENZE - ACEA SCONFITTA IN TRIBUNALE, A PLURES IL 98% DI PUBLIACQUA

Redazione
Redazione
Il Tribunale Civile di Firenze spalanca le porte alla ripublicizzazione dell’acqua. Con sentenza depositata ieri, 10 marzo 2026, il giudice ha dato torto al socio privato al 40% di Publiacqua, ossia Acque Blu Fiorentine – controllata da Acea – che nel 2022 aveva impugnato e quindi bloccato l’acquisto delle proprie quote da parte di Acqua Toscana, che riunisce la parte pubblica rappresentata dai comuni dell’area metropolitana fiorentina, poi confluita nella multiutility pubblica Plures-Alia. Il giudice ha dato ragione ai soci pubblici sulla correttezza dell’operazione e ha condannato il socio privato a porre in essere gli adempimenti esecutivi necessari al perfezionamento del trasferimento delle proprie quote a favore di Plures a fronte di un corrispettivo di circa 122 milioni di euro determinato nel corso del procedimento. La sentenza ha anche disposto il pagamento in favore di Plures di 8 milioni di euro a titolo di restituzione dei dividendi indebitamente percepiti dal socio privato dall’esercizio dell’opzione, ossia nelle annualità 2023, 2024 e 2025. In una nota la multiutility toscana precisa che la società “provvederà nei prossimi giorni a porre in essere gli adempimenti necessari per dare esecuzione al disposto del Giudice, secondo le modalità e i criteri già individuati nel procedimento”anche se è probabile che Acque blu fiorentine faccia ricorso e impugni anche l’immediata eseguibilità della sentenza di primo grado. Comunque vada con questa acquisizione, la partecipazione di Plures in Publiacqua sale a circa il 98%. Significa che i sindaci del fiorentino, del pratese e di una parte di Pistoia controlleranno l’acqua attraverso Plures. Un fatto, questo che facilita l’affidamento in house della gestione dell’acqua alla scadenza dell’attuale servizio, prorogato a dicembre 2026. Tale direzione dovrebbe approvata domani dalla conferenza territoriale dell’area 3 che riunisce i comuni serviti da Publiacqua. A quel punto l’autorità idrica toscana ne prenderà atto e potrà procedere con l’affidamento in house del servizio.
Intanto i vertici di Plures festeggiano. Per il presidente Lorenzo Perra e l’amministratore delegato Alberto Irace. «La decisione del Tribunale di Firenze conferma la correttezza del percorso intrapreso dai soci pubblici negli anni scorsi e rappresenta un passaggio importante perché consente di proseguire con maggiore chiarezza lungo il percorso di rafforzamento della multiutility e di sviluppo dei servizi pubblici sul territorio.
Il nostro impegno resta quello di continuare a lavorare, insieme ai soci e alle comunità locali, per consolidare un progetto industriale capace di garantire investimenti, qualità dei servizi e sostenibilità nel lungo periodo. Se oggi questo è possibile è grazie al progetto multiutility che ha creato una realtà solida come Plures, capace di riportare l’acqua ad una gestione interamente pubblica».

