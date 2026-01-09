TOSCANA - AEROPORTI DA RECORD: QUASI 10 MLN DI PASSEGGERI NEL 2025

Crescita senza precedenti per gli aeroporti toscani di Firenze e Pisa. Il 2025 si è chiuso con un record storico di traffico per il Sistema aeroportuale regionale: 9,8 milioni di passeggeri complessivi, pari a un aumento dell’8,4% rispetto al 2024. Un risultato, sottolinea Toscana Aeroporti, costruito mese dopo mese con una lunga sequenza di primati.

Nel solo mese di dicembre i passeggeri sono stati 610 mila, con un incremento del 7,8%. A trainare il dato è stata soprattutto la domanda internazionale, in crescita dell’8,8%, affiancata da quella nazionale (+7,4%), mentre i movimenti aerei complessivi sono aumentati del 7,9%.

A Firenze l’aeroporto Amerigo Vespucci ha archiviato il miglior anno di sempre, superando quota 3,8 milioni di passeggeri (+9,4%). Decisivo il contributo del traffico internazionale, salito del 12,2% e arrivato a rappresentare l’87,2% del totale, compensando la flessione dei voli nazionali (-6,4%). A dicembre nello scalo fiorentino hanno viaggiato 237 mila passeggeri (+7,7%). Le rotte più frequentate restano Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco, mentre la giornata di massimo afflusso è stata il 7 settembre con oltre 15 mila passeggeri.

Numeri record anche per l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, che ha sfiorato i 6 milioni di passeggeri, in aumento del 7,8%. Lo scalo ha registrato una crescita costante in tutti i mesi del 2025, con nuovi record consecutivi da febbraio a dicembre, quando i passeggeri sono stati 373 mila (+8,1%). A sostenere il risultato sono stati sia i voli internazionali (+6,3%) sia quelli nazionali (+12,8%), con il traffico estero che rappresenta quasi il 75% del totale. Stabile infine il settore cargo, con oltre 12.400 tonnellate movimentate.