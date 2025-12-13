Attualità

FIRENZE - AL CHARITY CORNER FONDAZIONE CRF TANTE IDEE REGALO “BUONE”

Redazione
Redazione
LIVE

In via Bufalini, nei locali dell’ex Farmacia di Santa Maria Nuova, messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di risparmio di Firenze c’è una bella occasione per fare i regali di Natale e allo stesso tempo aiutando il Terzo settore a portare avanti le proprie missioni sociali. Quest’anno il Charity corner ospita Made In Sipario e il Centro Terapeutico Europeo. Gli utenti hanno realizzato coloratissimi oggetti tra tazze, grembiuli, tovagliette, vassoi, foulard. Tutte idee regalo artigianali, belle e originali per arricchire il Natale del suo significato più importante, la solidarietà.
Il Charity Corner sarà aperto per tutto il periodo di Natale dal Lunedì alla Domenica con orario continuato 10:00 – 19:00. Sono previsti anche incontri dedicati alla socializzazione, organizzati dalle realtà coinvolte.

Articoli correlati

FIRENZE - IL PANETTONE SOLIDALE A SOSTEGNO DELL’OSPEDALE...

PRATO - Vertenza L’Alba, presidio di Sudd Cobas...

PISTOIA - RAPPORTO CARITAS, CRESCONO DELL’8,5% I NUOVI...

MASSA - TERMINATE LE OPERAZIONI DI ALLEGGERIMENTO DELLA...

Toscana - Eccellenze toscane tra territori e turismo...

CECINA (LI) - PABLO PICASSO E I SUOI...

FIRENZE - PLURES ALIA: LA DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO...

FIRENZE - SCIOPERO GENERALE: LANDINI ALLA MANIFESTAZIONE TOSCANA

PRATO - Crac Sasch, dopo dieci anni di...

FIRENZE - EXPORT, SENZA FARMACEUTICO SALDO NEGATIVO

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia