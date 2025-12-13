FIRENZE - AL CHARITY CORNER FONDAZIONE CRF TANTE IDEE REGALO “BUONE”

In via Bufalini, nei locali dell’ex Farmacia di Santa Maria Nuova, messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di risparmio di Firenze c’è una bella occasione per fare i regali di Natale e allo stesso tempo aiutando il Terzo settore a portare avanti le proprie missioni sociali. Quest’anno il Charity corner ospita Made In Sipario e il Centro Terapeutico Europeo. Gli utenti hanno realizzato coloratissimi oggetti tra tazze, grembiuli, tovagliette, vassoi, foulard. Tutte idee regalo artigianali, belle e originali per arricchire il Natale del suo significato più importante, la solidarietà.

Il Charity Corner sarà aperto per tutto il periodo di Natale dal Lunedì alla Domenica con orario continuato 10:00 – 19:00. Sono previsti anche incontri dedicati alla socializzazione, organizzati dalle realtà coinvolte.