LIVORNO - AL MERCATO CENTRALE NASCE L’HUB DELLA SOSTENIBILITA’

Ridurre lo spreco alimentare, dare nuova vita al cibo ancora buono e restituire alla comunità ciò che rischierebbe di diventare rifiuto. È questo l’obiettivo di Banco 13 l’iniziativa promossa da Aps reti ambiente comune di Livorno Conf Servizi CP Toscana e consiglio del cibo. Il meccanismo è semplice ed inclusivo tre giorni alla settimana martedì giovedì e sabato i cittadini possono recarsi alla sala delle Gab giano e alle ore 12:00 ritirare un numero di prenotazione per una cassetta alimentare.