Attualità

LIVORNO - AL MERCATO CENTRALE NASCE L’HUB DELLA SOSTENIBILITA’

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Ridurre lo spreco alimentare, dare nuova vita al cibo ancora buono e restituire alla comunità ciò che rischierebbe di diventare rifiuto. È questo l’obiettivo di Banco 13 l’iniziativa promossa da Aps reti ambiente comune di Livorno Conf Servizi CP Toscana e consiglio del cibo. Il meccanismo è semplice ed inclusivo tre giorni alla settimana martedì giovedì e sabato i cittadini possono recarsi alla sala delle Gab giano e alle ore 12:00 ritirare un numero di prenotazione per una cassetta alimentare.

Articoli correlati

FIRENZE - “SONO VECCHIA SETTE GUERRE”: FARE LA...

FIRENZE - Buywine Toscana, la vetrina internazionale del...

LIVORNO - AGGRESSIONI IN OSPEDALE: I CARABINIERI “FANNO...

Cortona (AR) - Chianina e Syrah: IX edizione...

FIRENZE - ABODI: “OLIMPIADI IN TOSCANA? ORA è...

FIRENZE - ACEA SCONFITTA IN TRIBUNALE, A PLURES...

FIRENZE - TEATRO VERDI: PANARIELLO NEL FUTURO CON...

PISTOIA - FONDAZIONE CARIPT STANZIA 350MILA EURO PER...

FIRENZE - ACCORPAMENTI: LE DUE VERSIONI DI GOVERNO...

LIVORNO - PIERBURG, FIOM: “NON ACCETTIAMO LA VENDITA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia