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PISTOIA - AL VIA CLIMATE FICTION DAYS, LA CRISI CLIMATICA IN LETTARATURA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Tornano a Pistoia, dal 17 al 22 marzo, i Climate Fiction Days, la prima rassegna dedicata alla crisi climatica attraverso la lente della narrativa e dei linguaggi contemporanei. L’evento, inserito nel programma di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, esplora il futuro del pianeta non solo con i libri, ma intrecciando teatro, fumetto, musica e tecnologia.
Previsti in tutto 16 eventi con 35 ospiti in 9 diverse location pistoiesi, in particolare negli spazi della Biblioteca San Giorgio, cuore pulsante della Capitale Italiana del Libro 2026.
“La cultura è uno strumento potente per affrontare le sfide del nostro tempo”, sottolinea l’assessore alla Cultura Benedetta Menichelli, evidenziando la poliedricità di una proposta che trasforma la città in uno spazio di confronto tra mondo scientifico e umanistico per costruire una “consapevolezza collettiva”.
Secondo l’ideatrice e direttrice artistica Alessandra Repossi, la forza della rassegna risiede nella capacità di parlare all’immaginazione: “La letteratura verde può contribuire a salvare il pianeta, poichè trasmette l’urgenza della crisi climatica non solo alla mente razionale, ma anche alle emozioni, spingendoci a intervenire attivamente”.

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