FIRENZE - ALLUVIONE 2023: REGIONE CHIEDE PROROGA STATO DI EMERGENZA

Dopo l’alluvione del novembre 2023 la regione Toscana si è mossa nella somma urgenza, con procedure semplificate che consentono maggiore rapidità garantendo il ripristino dello stato dell’arte antecedente. Lo stato di emergenza scadrà proprio con lo scattare del secondo anniversario, il prossimo 2 novembre. Il Governo ha avanzato alla regione la proposta di passare allo stato di ricostruzione ma la Regione non è in grado di accettare l’offerta che bloccherebbe opere e rimborsi. Il Governo ha inoltre stanziato 130 milioni per le opere infrastrutturali da realizzare come rischio residuo, molto meno del miliardo necessario calcolato dalla regione in accordo con il Consiglio dei Ministri