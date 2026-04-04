GROSSETO - CADE DAL MONOPATTINO, GRAVE UN BIMBO DI 10 ANNI

Attimi di apprensione nella serata di ieri, nel centro abitato di Montemerano, a Grosseto, dove un bambino di 10 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta dal monopattino mentre stava percorrendo una strada del paese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto in una zona abitata, dove in quel momento erano presenti alcuni passanti che si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione. Sono stati proprio loro a prestare i primi soccorsi e ad allertare il numero unico per le emergenze, consentendo un rapido intervento dei soccorritori. Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto i Carabinieri, per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, insieme al personale sanitario del 118. Vista la giovane età del ferito e la dinamica dell’incidente, i sanitari hanno ritenuto opportuno richiedere anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. L’elicottero è atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente, permettendo un rapido trasferimento del bambino verso l’ospedale di Grosseto, dove è stato preso in carico dai medici per tutti gli accertamenti necessari. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni del piccolo, ma l’attivazione dell’elisoccorso lascia intendere che si sia trattato di un intervento in codice di particolare urgenza. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dei monopattini da parte dei più giovani. Negli ultimi anni, infatti, questi mezzi sono sempre più diffusi anche nei piccoli centri, rendendo fondamentale il rispetto delle regole e l’adozione di adeguate misure di protezione. Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.