FIRENZE - CAPODANNO A FIRENZE: OLTRE 8000 PERSONE IN PIAZZA SANTA CROCE

Oltre 8.000 persone hanno sfidato il freddo per brindare al nuovo anno in piazza Santa Croce a Firenze, la principale delle quattro piazze della festa con Tiromancino, Franco 126, Sarafine, e due delle rivelazioni di X Factor 2025, Layana e Tomasi. Presente la Sindaca Funaro che ha invitato i molti giovani presenti ad “andare avanti con determinazione, inseguendo i propri sogni”. Suggestivo il lancio di alcune lanterne dalla Piazza che hanno raggiunto il cielo in segno di buon auspicio. Altre migliaia di persone hanno invece affollato gli altri luoghi in cui erano organizzati eventi: in Santissima Annunziata, col concerto di ‘Gospel Symphony’ a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina con The Pilgrims Gospel Choir e Light Gospel Choir, mentre in piazza del Carmine i riflettori si sono accesi sul jazz con Music Pool. 120 gli agenti di polizia municiaple impegnati in città a cui si sono aggiunti gli steard di vigilanza privata nelle piazze principali. La zona di Santa Croce, caratterizzata dal maggior flusso di persone, è stata riaperta attorno alle 2,45. In area Unesco, la municipale ha elevato anche due sanzioni per vendita di alcolici in bottiglie di vetro, vietato da specifica ordinanza. Moltissimi invece i botti lanciati nonostante il divieto. Quanto alla pulizia, questa mattina alle prime luci dell’alba la città si è svegliata piuttosto in ordine grazie al piano straordinario di interventi predisposto da Plures Alia per garantire il decoro urbano, con circa 300 persone impegnate soprattutto nelle zone degli eventi e altre durante la giornata di oggi.

Dal punto di vista della viabilità, la linea tramviaria ha viaggiato tutta la notte senza interruzioni con corse ogni 10 minuti, mentre i bus hanno svolto corse straordinarie dalle 20,30 alle 2,30. Dalle 18 di ieri, 31 dicembre, era tornato regolare anche il servizio della linea T2 dopo l’incendio al ponte Hack.