LIVORNO - CIRCOLARE DI POLIZIA AI PREFETTI, ALZATA LA VIGILANZA

“Attenzione scrupolosa” ad aeroporti e stazioni ferroviarie e, nei porti, “dovrà essere attentamente monitorata la presenza di assetti navali militari e commerciali riconducibili ai Paesi sensibili (Usa ed Israele, ndr.), nonchè quella delle grandi navi di crociera delle principali rotte turistiche”. E’ una delle indicazioni contenuta in una circolare inviata dal Dipartimento di pubblica sicurezza ai prefetti, che sono invitati anche a vigilare sullo svolgimento delle Paralimpiadi invernali, “nel cui ambito è prevista la partecipazione di delegazioni estere sensibili”.