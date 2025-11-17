TOSCANA - DANNI E DISAGI PER IL MALTEMPO. L’ALLERTA GIALLA PROSEGUE FINO A DOMANI

Un lunedì difficile in Toscana a causa del maltempo, con la provincia di Massa Carrara e quella di Lucca particolarmente interessate dalla perturbazione che interessa un po’ tutta la Toscana. Una grossa frana ha coinvolto una casa in Versilia, nel Comune di Pietrasanta (Lucca), con l’ondata di maltempo dalla notte scorsa. Sotto la colata di fango sono rimaste alcune vetture ma non sono rimaste coinvolte persone, secondo quanto risulta ai vigili del fuoco. L’evento è accaduto in via Casone. Stamani un fulmine ha colpito il campanile della chiesa di San Leonardo in Treponzio. A Lucca una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Borelli per una macchina uscita fuori strada a causa delle forti piogge. Il conducente era in buone condizioni ed è stato estratto incolume. Sempre stamani i cittadini segnalano allagamenti sulla via Aurelia in Versilia, all’altezza del distributore tra i comuni di Montignoso (Massa Carrara) e Pietrasanta (Lucca). Nella notte un nubifragio a Massa ha visto cadere in un’ora ben 73 mm di pioggia. Una tromba d’aria ha interessato Larciano, in provincia di Pistoia, nelle prime ore del mattino. Ci sono danni a alcune abitazioni e alla copertura di una azienda. A dominare la regione, tranne la parte più a sud, l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico che è stata estesa fino alle 6 di domani e riguarda la Toscana nord occidentale, con la costa interessata da Carrara fino a tutta la provincia di Livorno, Elba inclusa. Dunque ci potranno essere altre ore di fenomeni anche intensi sugli stessi territorio dove già è piovuto molto.