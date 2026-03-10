Attualità

LIVORNO - EFFETTO VENEZIA 2026: AL VIA "FUTURO PROSSIMO"

Il quartiere della Venezia si prepara ad accogliere creatività e dialogo intergenerazionale con la 41ª edizione di effetto Venezia che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto 2026 sotto la riconfermata direzione artistica di Grazia di Michele – al suo terzo anno consecutivo alla guida della kermesse – il festival presenta il tema di quest’anno futuro prossimo idee e storie delle nuove generazioni”.

