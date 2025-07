PISTOIA - FOLLA IERI SERA PISTOIA PER L’AVVIO DE FESTEGGIAMENTI JACOPEI

Una folla di cittadini curiosi e devoti ha riempito ieri sera il centro di Pistoia, per assistere vestizione, , con il mantello rosso, da parte dei Vigili del Fuoco fi Pistoia, della statua di San Jacopo, che si trova sul lato destro del timpano della Cattedrale di San Zeno, cerimonia che per la prima volta si è svolta in notturna. La cerimonia della vestizione, che stiamo vedendo nelle suggestive riprese realizzate dai vigili del fuoco, è stata anticipata dalla processione, partita da Piazza San Francesco, che ha percorso le vie del centro fino al Duomo, dove si è tenuta la solenne benedizione per rionali, cavalieri e tutti i presenti, impartita dal Vescovo Fausto Tardelli. Il mantello rosso vuole ricordare il martirio dell’apostolo Giacomo il maggiore (san Jacopo per i pistoiesi), ma rimanda anche alla curiosa leggenda popolare pistoiese che lo vede debitore insolvente tant’è che, si narra, avesse promesso di pagare i debitori quando avesse fatto “molto caldo”. Quando i creditori si fecero avanti per reclamare il dovuto, essendo ormai nel bel mezzo dell’estate, secondo la tradizione il santo avrebbe risposto che in realtà non era caldo, tant’è che lui indossava ancora il mantello per proteggersi dalle intemperie. Il mantello rimarrà sulla statua del patrono fino al termine dei festeggiamenti, la sera del 25 luglio, giorno della festa patronale di Pistoia.