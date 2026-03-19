San Donato in Collina (FI) - Frittelle di riso: la tradizione di San Giuseppe

Le frittelle di riso, dorate e profumate, tornano protagoniste per la Festa del Papà. La tradizione le lega a San Giuseppe, che secondo il racconto popolare avrebbe fatto anche il “frittellaio”. A San Donato in Collina in provincia di Firenze, i volontari custodiscono la ricetta tradizionale, mantenendo vivo un rito che unisce ancora oggi comunità e memoria.

Ricetta di recupero e simbolo locale, le frittelle di riso continuano a unire tradizione popolare, fede e cultura, mantenendo vivo un patrimonio che ancora oggi racconta l’identità del territorio.