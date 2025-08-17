GROSSETO - INCENDIO MAREMMA: IL BILANCIO DEL MAXIROGO

Attualità

E’ stata una domenica caratterizzata dagli incendi in Toscana, quella di oggi. Si temeva per l’inizio del controesodo con il bollino rosso sulle strade, dove invece la situazione è stata tutto sommato tranquilla. A preoccupare sono invece gli incendi a partire dal maxi rogo in Maremma, iniziato il giorno di Ferragosto e non ancora spento del tutto nei territori dei comuni di Roccalbegna e Campagnatico ove sono finiti in fumo quasi 500 ettari di boschi e campi. Sul posto ancora mezzi e uomini per la fase di bonifica.

