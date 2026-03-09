PISA - LA CITTADELLA DELLO SPORT DI BUTI SI INGRANDISCE

Aperto il circolo tennis padel Monteserra a Cascine di Buti. Un investimento di 1 mln e 200 mila euro di cui 400 finanziati dalla regione. Tutto per allargare l’offerta sportiva ed agonistica della cittadella dello sport. Due i campi da tennis inplay al coperto, un campo in terra rossa e due campi da padel. Un impegno economico preso dalla regione toscana, che oltre a Buti, negli anni ha destinato fondi anche ad altri progetti.