FIRENZE - “LA PARTITA DEL FUTURO”: PROGETTI DEI GIOVANI PER IL TERRITORIO

1333 scuole secondarie di secondo grado in tutta la Toscana. Sono quelle coinvolte nel progetto di cittadinanza attiva “TOSCANA Bene Comune – #La Partita del Futuro” promosso da Fondazione Communia – Rete nazionale per i Beni Comuni, OsPTI – Osservatorio per le Policy Transdisciplinari Internazionali e Banca Cambiano e il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana. E’ stato chiesto ai ragazzi di elaborare idee per migliorare il proprio territorio (che sia la comunità a loro più vicina, il quartiere o la città) e sono 12 quelle infine selezionate. Il 15 aprile nel corso dell’evento conclusivo al teatro cartiere carrara, verrà scelto un vincitore che vedrà realizzato il proprio progetto.