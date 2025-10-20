Attualità

FIRENZE - LA TRASFORMAZIONE DI PIAZZA BECCARIA: FONTANE E ALBERI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Fontane d’acqua a raso, alberi, nuova pavimentazione con la pietra serena di Firenzuola, piste ciclabili, panchine e zone pedonali e di socialità. La sindaca Funaro descrive così il nuovo volto di Piazza Beccaria. I lavori sono già iniziati e si concluderanno entro l’inizio dell’estate. Una riqualificazione che guarda all’idea originaria del Poggi e che si inserisce nella cantierizzazione della tramvia per Bagno a Ripoli. Le alberatura aumenteranno fino a 37. Immediate le proteste di alcuni cittadini su quelle “storiche” che si trovano sul lato di Via Gioberti “hanno tagliato le radici delle magnolie” gridava qualcuno. No, spiega palazzo vecchio: le radici tolte erano quelle dei cespugli ma nessuno toccherà gli storici alberi.
Non c’è dubbio che la nuova cantierizzazione e nuovi assetti di viabilità, in una zona nevralgica come quella che va da Piazzale Donatello a Viale Giannotti, aumenterà i disagi.

Articoli correlati

PRATO - KILLER DELLE ESCORT: LA PROCURA INDAGA...

PISTOIA - ACCADEMIA GHERARDESCHI INAUGURA UN NUOVO ORGANO

INCLUSIONE, PREMIO “DYSLEXIA FRIENDLY COMPANY” PER POSTE

LIVORNO - PIETRO MASCAGNI E L’UNIONE CANOTTIERI LIVORNESI

FIRENZE - La Terza piazza cambia volto e...

Reggello (FI) - SAMMEZZANO, RINASCE IL CASTELLO DEI...

CAMPI BISENZIO (FI) - GIORNATA DI PREVENZIONE AI...

TOSCANA - PESTE SUINA: CRESCE L’EPIDEMIA TRA I...

PRATO - Guerra delle grucce, condannato il picchiatore...

TOSCANA - POVERTA’, I NUMERI TOSCANI

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia