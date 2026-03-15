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CARMIGNANO (PO) - NUOVI AVORI ETRUSCHI PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
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Ottanta avori, recuperati da diecimila frammenti al termine di un lungo lavoro di restauro, vanno ad arricchire la collezione permanente del museo archeologico “Francesco Nicosia” di Artimino, in prvoincia di Prato. Provengono dal corredo del tumulo principesco di Montefortini, vero tesoro archeologico che non smette di regalare sorprese.
Si tratta di statuette, maschili e femminili, testine, elementi decorativi, pissidi restaurati da Laura Benucci e Agnese La Torrata nel team coordinato dall’archeologo Massimo Tarantini della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Firenze e Prato.
La nuova raccolta estende la collezione permanente del museo, fatta di preziosi oggetti in avorio che si distinguono per la profusione della materia prima utilizzata, per la qualità dell’esecuzione, per la varietà e l’originalità delle iconografie presenti.

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