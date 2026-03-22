LIVORNO - NUOVO MERCATO, L’ATTESA DEI COMMERCIANTI SOTTO LE LOGGE

Da quando i banchi di via Buontalenti a Livorno non ci sono più le attività sotto le logge ne hanno risentito economicamente. Il nuovo mercato dovrebbe vedere la fine dei lavori il 25 maggio. Così l’assessore ai lavori Pubblici Federico Mirabelli, mentre la struttura dovrebbe arrivare il 20 aprile per poi essere montata. I lavori iniziati circa un anno fa hanno visto un budget di 3 milioni di euro circa, poi alcuni rallentamenti per delle antiche cantine ritrovate durante gli scavi. Sotto le logge decine di attività che non nascondono l’insofferenza ad una crisi di passaggio.