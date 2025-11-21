Attualità

Pietrasanta (LU) - Panettonissimo:a Pietrasanta regno del panettone artigianale

Milko Chilleri

Dopo il successo della prima edizione, torna Panettonissimo, il festival dedicato al panettone che, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, trasformerà il centro di Pietrasanta in provincia di Lucca, in un vero paradiso per gli amanti del dolce natalizio. L’iniziativa è promossa dal Comitato delle Botteghe di Pietrasanta in collaborazione con il Comune.
Nel corso della presentazione svoltasi a Firenze è stato evidenziato come la manifestazione sia nata per valorizzare l’artigianalità italiana e la tradizione dolciaria. È stato inoltre introdotto il tema del talk che avrà come protagonista Giancarlo Vissani, dedicato al tema del panettone a tavola nok solo a natale.

