FIRENZE - PROGETTO OSPEDALE GREEN: LE FABBRICHE DELL’ARIA A CAREGGI

La Fabbrica dell’aria si presenta come una serra ma è in realtà una bio-macchina ideata dal neurobiologo vegetale e professore dell’Università di Firenze Stefano Mancuso e realizzata da Pnat, società da lui stesso fondata come spin-off dell’Università di Firenze. L’ospedale di careggi è ora il primo in Italia a possederne due, inaugurate nel reparto di maternità. grazie a un’iniziativa promossa dalla Fondazione Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e Università degli Studi di Firenze, con il sostegno di Unicoop Firenze. Il progetto rientra in quello più ampio di Ospedale Biofilico.