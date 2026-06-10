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FIRENZE - PROTESTA COLDIRETTI: “STOP A TRAFFICANTI DI OLIO E GRANO”

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Gli agricoltori della Coldiretti sono scesi in piazza, davanti alle prefetture di tredici capoluoghi di regione contro quelli che definiscono “trafficanti di olio e di grano”. La protesta è avvenuta anche a Firenze, sentiamo le parole di Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana

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