FIRENZE - PUBLIACQUA A TAVOLA CON I RAGAZZI DI SIPARIO

Nuova collaborazione tra Publiacqua e i Ragazzi di Sipario, il ristorante fiorentino i cui soci-proprietari sono 15 ragazzi con disabilità che si alternano nelle varie mansioni richieste, tra sala e cucina. La presentazione dell’accordo nella sede del ristorante gestito dalla onlus, in via Aretina, alla presenza di Marco Martelli Calvelli, presidente della cooperativa sociale e Nicola Perini, numero uno di Publiacqua. L’azienda, principale gestore idrico della Toscana, fornirà erogatore e bottiglie di vetro per l’acqua che sarà servita, gratuitamente, su tutti i tavoli del locale. “Un’acqua la cui qualità e le cui caratteristiche saranno disponibili ai clienti del locale essendo l’etichetta della stessa riportata sulle tovagliette di carta”, viene spiegato in una nota. Tovagliette dove, attraverso un Qr Code, si potrà inoltre verificare immediatamente anche l’etichetta dell’acqua della propria abitazione. Inoltre Publiacqua ha fornito borracce e polo con logo per tutti i gestori e camerieri. L’inizio dell’esperienza dei Ragazzi di Sipario risale a 18 anni fa: prima la preparazione di pasti per gli anziani della Misericordia di Badia a Ripoli, quindi l’esperienza presso il circolo Mcl di via de’ Serragli in Oltrarno e quindi il bistrò del cinema Spazio Alfieri in Santa Croce. Adesso il ristorante, che è aperto dal lunedì al venerdì a pranzo, e il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato anche a cena.