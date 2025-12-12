PISTOIA - REGIONE: MARRAS E DIKA INCONTRANO I VIVAISTI PISTOIESI

Leonardo Marras, assessore regionale della Toscana alle Politiche agricole e Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione, hanno effettuato questa mattina, venerdì 12 dicembre, una visita istituzionale a Pistoia, focalizzata sul settore vivaistico. L’incontro principale si è tenuto alle ore 10:30 presso la sede di Gea, in via Ciliegiole. Marras e Dika sono stati accompagnati da Vannino Vannucci, presidente dell’Associazione Vivaisti Italiani (AVI). La visita ha offerto l’occasione per discutere le sfide e le prospettive del comparto agricolo locale. Successivamente, l’assessore e il presidente Vannucci si sono recati a visitare il cantiere dove sorgerà la futura sede di Pistoia FitoLab, il laboratorio fitosanitario al servizio del vivaismo. La tappa ha sottolineato l’importanza dell’innovazione e della ricerca per il distretto vivaistico. L’iniziativa rientrava nel programma regionale di supporto al settore.