FIRENZE - RESIDENTI VIA SAN GALLO MURATI IN CASA : CASE APERTE PER MOSTRARE CANTIERE TROPPO ALTO

Meno luce , meno privacy, meno circolazione dell’aria : è quanto stanno subendo molti residenti di via San Gallo a Firenze dove un’ennesima ristrutturazione in nome della riqualificazione urbana preoccupa non poco i fiorentini. Stiamo parlando del grande complesso che un tempo ospitava l’Ospedale Militare ora nelle mani di una società di Singapore che sta costruendo un resort di lusso, con due torri di 18 e 23 metri di altezza che soffocano le case circostanti, rischiano di alterare lo skyline e snaturano il quartiere. Alcuni residenti hanno anche dato vita ad una petizione dal titolo “Rivendichiamo il diritto alla luce del sole”. E dieci di loro hanno presentato un esposto. Per mostrare tale situazione una decina di residenti della via stamani hanno aperto le loro case al pubblico invitando i cittadini, sindaca compresa, ad affacciarsi dalle loro finestre. Nessuno dell’amministrazione comunale si è presentato mentre oltre trecento persone hanno potuto vedere lo scheletro di un’ enorme costruzione.