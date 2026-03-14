FIRENZE - RIDER, MOBILITAZIONE CGIL PER CHIEDERE UNA SVOLTA

“Alle 15 di oggi ho guadagnato 12 euro incluso 5 euro di mancia”.Usmann è uno dei 500 rider in servizio a Firenze che come i colleghi di tutta Italia vive con paghe da fame dopo giornate e spesso anche nottate passate in bici a fare consegne senza tutele. Meccanismi aberranti che puniscono chi – come oggi ha fatto Usmann – rifiuta una consegna in posti lontani. Nel caso specifico Impruneta.

Un sistema di sfruttamento denunciato da tempo dal mondo sindacale e confermato dall’inchiesta della procura di Milano che ha imposto il controllo giudiziario su uno dei colossi del delivery. Un’occasione per ottenere un cambiamento concreto. Per questo oggi la Cgil ha promosso una giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo. A Firenze si è svolta in piazza Adua dove si è tenuta l’assemblea-presidio. Oltre l’aumento immediato delle paghe attraverso l’applicazione del Contratto nazionale Merci e Logistica, si chiede il riconoscimento dei diritti fondamentali, tra cui ferie, permessi, malattia e infortuni retribuiti. Tra le richieste anche tredicesima, quattordicesima e Tfr, oltre a maggiori garanzie su salute e sicurezza sul lavoro.